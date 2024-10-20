Армія рф намагалася захопити переправу через Оскіл. Фото:

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Армія рф намагалася захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області.

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Окупанти намагалися захопити цю переправу, щоб розширити свій наступ на лівому березі та загалом на Куп’янському напрямку. Окупантам дали бій батальйон ударних БпЛА «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та прикордонниками бригади «Помста», а також десантниками 77-ї ОАеМБр. Про це Національна гвардія України 20 жовтня повідомила у Telegram.

У ході бою українським захисникам вдалося знищити вісім бойових машин піхоти та три танки. Ще шість БМП було уражено. Також Сили оборони ліквідувати 21 окупанта та поранити ще 26.

Нагадаємо, на початку жовтня на Луганському напрямку оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS знищили ворожу понтонну переправу, через яку росіяни постачали підкріплення та боєприпаси.