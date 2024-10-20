США можуть надати Україні 20 млрд дол. кредиту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200426-ssha-mojut-nadaty-ukrayini-20-mlrd-dol-za-kredytom-g7-ft.html

Ракурс

Позику Україні до 20 млрд дол. можуть надати Сполучені Штати Америки.

.

Вашингтон готовий надати таку суму в межах 50-мільярдного кредиту «Групи семи», який буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів у Європі. Переговори про структуру кредиту на загальну суму 50 млрд дол. тривають від червня. Однак поки невідомо, які саме країни розділять свої частки в цій позиці. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на три джерела.

Про суму 20 млрд повідомлялося як про максимальний внесок, який можуть зробити США. Однак американська влада відклала ухвалення цього рішення, бо Євросоюз не міг гарантувати, що санкції проти активів рф триватимуть щонайменше ще три роки через можливе вето з боку Угорщини.

Але журналісти дізналися, що Вашингтон повідомив країнам G7, що готовий погодитися надати 20 млрд дол., це становить 40% від загальної суми кредиту.

За інформацією FT, це рішення може бути пов’язаним із президентськими виборами в США. Білий дім міг ухвалити це рішення через побоювання, що в разі перемоги Дональда Трампа допомога Україні може бути скорочена.

Однак Financial Times пише, що остаточна угода ще не досягнута, а США продовжують консультації з Конгресом та Україною про те, як буде погашено кредит. Міністри фінансів країн «Групи семи» мають зустрінутися у Вашингтоні 25 жовтня на засіданнях МВФ та Світового банку.

Нагадаємо, 9 жовтня посли Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро. Цю позику погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Джерело: Financial Times