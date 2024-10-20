В НАТО відкинули ідею Зеленського замінити контингент США в Європі бійцями ЗСУ. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n200431-v-nato-vidkynuly-ideu-zelenskogo-zaminyty-kontyngent-ssha-v-ievropi-biycyamy-zsu.html

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В НАТО відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни.

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Таку ідею в Північноатлантичному альянсі вважають «недоречною» та «навіть шкідливою». Вона виглядає як «політичний пас Дональду Трампу» в разі його перемоги на виборах в США. При цьому саму ініціативу в НАТО вважають «щедрою пропозицією». Про це президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вона має вигляд політичного пасу Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США, — нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі, — сказав Конноллі.

Посадовець вважає, що не потрібно «заохочувати Сполучені Штати виходити з Європи — бо це не в інтересах України й не в інтересах союзників». Додав, що привітав би такий розвиток подій точно російський диктатор володимир путін.

Як відомо, американські війська в Європі дислокуються на території Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Польщі та Румунії. Загальна кількість військ США в Європі становить нині близько 100 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський публічно представив план перемоги, який складається з кількох пунктів. Він полягає, зокрема, в негайному запрошенні України в НАТО.

Джерело: «Радіо Свобода»