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Ракурс
У США помер "головний ворог Ердогана"

У США помер «головний ворог Ердогана»

21 жов 2024, 11:01
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У США помер «головний ворог Ердогана» — турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, якого президент Туреччини у 2016 році звинуватив у спробі державного перевороту.


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Основоположнику громадського руху «Хізмет», який давно жив у Штатах, було 82 роки.

Він помер у лікарні, де проходив курс лікування, повідомили його соратники.

За даними турецької телекомпанії NTV, чоловік страждав від деменції, ниркової недостатності та діабету.

Гюлена називали натхненником спроби держперевороту проти Реджепа Тайіпа Ердогана у липні 2016 року. Він жив у вигнанні з 1999 року.

На початку політичної кар'єри турецького президента Ґюлен був його великим прихильником. Але пізніше між ним та Ердоганом почалася боротьба за владу і проповідник пішов у запеклу опозицію.

Джерело: Ракурс


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