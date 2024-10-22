Анкара після попередження від США таємно заборонила експорт для "оборонки" росії

https://racurs.ua/ua/n200493-ankara-pislya-poperedjennya-vid-ssha-taiemno-zaboronyla-eksport-dlya-oboronky-rosiyi-ft.html

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Уряд Туреччини заблокував постачання до Росії товарів західного виробництва, які можуть використовуватися для виробництва озброєння.

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Про це йдеться у повідомленні Financial Times.

Видання пише, що Анкара офіційно не оголошувала про обмеження. Це сталося після того, як Сполучені Штати пригрозили Туреччині, яка не приєдналася до західних санкцій, наслідками за підтримку російського ОПК.

Тепер турецьким експортерам заборонено постачати до Росії продукцію, занесену до списку з 50 «високопріоритетних» товарів.

Ці товари визначені США, ЄС, Великою Британією і Японією як критично важливі для російської військової промисловості.

Серед цих товарів є передова електроніка, зокрема процесорами, карти пам’яті, системи керування, верстати та інше обладнання, яке застосовують під час виробництва озброєнь.

За словами одного з джерел Financial Times, публічно про введені обмеження не повідомляють, оскільки це політично чутливе питання.

Адміністрація Джо Байдена доклала значних зусиль, щоб зупинити постачання в росію продукції, яка використовується для випуску озброєння.

У серпні з турецькими чиновниками і топ-менеджерами в Анкарі та Стамбулі зустрічався помічник міністра торгівлі США Метью Акселрод, який намагається не допустити потрапляння передових американських технологій противникам США.

Акселрод попередив представників Туреччини про неприємні «наслідки», якщо вона не заблокує постачання такої продукції в Росію.

«Ми вважаємо, що турецький уряд почув наші побоювання і розуміє їх. Ми не без підстав вважаємо, що співпраця зміцнюватиметься», — повідомив Акселрод у відповідь на запит FT.

Поставки продукції західного виробництва через Туреччину сильно скоротилися після того, як у грудні 2023 року США оголосили про можливість введення вторинних санкцій проти банків інших країн, які обслуговують угоди з підсанкційними товарами.