В уряді ФРН пропонують запровадити новий статус для українських біженців

https://racurs.ua/ua/n200511-v-uryadi-frn-proponuut-zaprovadyty-novyy-status-dlya-ukrayinskyh-bijenciv.html

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Крістіан Лінднер, міністр фінансів ФРН, пропонує новий правовий статус для українських біженців, щоб зменшити витрати на допомогу громадянам і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.

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Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України, — сказав він в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche.

Як пише DW, Лінднер пропонує поєднання «пільг для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці, такими як допомога громадянам». Це означатиме, що шукачі притулку не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але вони не будуть автоматично отримувати допомогу громадянам, «яка орієнтована на соціально-економічний прожитковий мінімум, що передбачає соціальну участь навіть без роботи».

Тим часом частка працевлаштованих у Німеччині українців збільшилась. Як повідомив 16 жовтня очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29% завдяки покращенню консультаційних послуг.