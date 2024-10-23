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Ракурс
Сеул працює над пошуком можливих шляхів підтримки України

Сеул працює над пошуком можливих шляхів підтримки України

23 жов 2024, 14:48
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Україна опрацьовує питання надання військової допомоги від Південної Кореї із відповідними чиновниками.


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Про це повідомили Суспільному у посольстві.

Сеул аналізує інформацію та працює над пошуком можливих шляхів підтримки України та з метою напрацювання алгоритму дій у відповідь на спільні загрозливі дії рф і КНДР.

Водночас питання допомоги назвали «дуже делікатним» і додали, що поки передчасно робити будь-які висновки.

Раніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість відправки військового персоналу в Україну для спостереження за військовими КНДР, які воюють на стороні росії, повідомляла Yonhap.

Сеул також роздумує над прямою військовою допомогою для Києва. Джерело видання додало, що «заходи у відповідь» на військову співпрацю росії та Північної Кореї вживатимуть «поступово».

росія готує близько 11 тис. солдатів КНДР для участі у війні проти України на чотирьох російських полігонах.

Джерело: Ракурс


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