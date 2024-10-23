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Сеул працює над пошуком можливих шляхів підтримки України
Сеул працює над пошуком можливих шляхів підтримки Україниhttps://racurs.ua/ua/n200520-seul-pracuie-nad-poshukom-mojlyvyh-shlyahiv-pidtrymky-ukrayiny.htmlРакурс
Україна опрацьовує питання надання військової допомоги від Південної Кореї із відповідними чиновниками.
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Про це повідомили Суспільному у посольстві.
Сеул аналізує інформацію та працює над пошуком можливих шляхів підтримки України та з метою напрацювання алгоритму дій у відповідь на спільні загрозливі дії рф і КНДР.
Водночас питання допомоги назвали «дуже делікатним» і додали, що поки передчасно робити будь-які висновки.
Раніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість відправки військового персоналу в Україну для спостереження за військовими КНДР, які воюють на стороні росії, повідомляла Yonhap.
Сеул також роздумує над прямою військовою допомогою для Києва. Джерело видання додало, що «заходи у відповідь» на військову співпрацю росії та Північної Кореї вживатимуть «поступово».
росія готує близько 11 тис. солдатів КНДР для участі у війні проти України на чотирьох російських полігонах.