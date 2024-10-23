Сеул працює над пошуком можливих шляхів підтримки України

https://racurs.ua/ua/n200520-seul-pracuie-nad-poshukom-mojlyvyh-shlyahiv-pidtrymky-ukrayiny.html

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Україна опрацьовує питання надання військової допомоги від Південної Кореї із відповідними чиновниками.

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Про це повідомили Суспільному у посольстві.

Сеул аналізує інформацію та працює над пошуком можливих шляхів підтримки України та з метою напрацювання алгоритму дій у відповідь на спільні загрозливі дії рф і КНДР.

Водночас питання допомоги назвали «дуже делікатним» і додали, що поки передчасно робити будь-які висновки.