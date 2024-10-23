Україна відреагувала декларацію саміту БРІКС. Фото:

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рф не змогла нав’язати своє бачення світового порядку країнам БРІКС у ході саміту в Казані.

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В МЗС звернули увагу на пункт у підсумковій декларації саміту БРІКС у Казані, присвячений війні в Україні. Там країни-учасники лише нагадали про свої національні позиції щодо такого питання, а також свою відданість цілям та принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії. Про це Міністерство закордонних справ України повідомило в Telegram.

У дипвідомстві наголосили, що країна-агресор не зуміла «експортувати» учасникам саміту свої недоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України.

Спроби Москви нав’язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого «Глобального Півдня» з приводу російської агресії проти України зазнали чергового фіаско, — упевнені в МЗС.

В Міністерстві наголосили, що підсумкова декларація продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії проти України. А сам саміт показав, що світова більшість підтримує Україну.

Нагадаємо, саміт БРІКС за участі майже 40 світових лідерів розпочався у росії 22 жовтня і триватиме до 24 жовтня. На заході присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який проігнорував цьогорічний український Саміт миру в червні.

Сьогодні лідери країн БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту в Казані. В одному з пунктів вони згадали війну проти України та запевнили, що вони нібито підтримують виконання Статуту ООН.