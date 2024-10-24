Солдати рф розстріляли чотирьох полонених бійців НГУ. Фото:

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Ракурс

Новий воєнний злочин вчинила російська армія на Донбасі.

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Окупанти вбили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового. Ці військові 6 жовтня виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста. Того ж дня загарбники розпочали штурм укріплень, під час якого захопили гвардійців у полон. Про це 24 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Далі представники Збройних сил рф записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня українські військові повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих гвардійців.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що російські військові розстріляли двох полонених бійців Збройних сил України поблизу Селидового Покровського району Донецької області.