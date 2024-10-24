Сім членів НАТО виступають проти вступу України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200549-sim-chleniv-nato-vystupaut-proty-vstupu-ukrayiny-do-alyansu-politico.html

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Проти вступу України до НАТО виступають щонайменше сім країн Альянсу.

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Сполучені Штати Америки та Німеччина найактивніше виступають проти того, аби Україна стала членом НАТО під час війни повномасштабної війни з росією. Зокрема, постпред США в НАТО Джуліанна Сміт наголосила, що наразі ніхто не збирається запрошувати України вступати до цього блоку. Про це повідомило Politico із посиланням на анонімних посадовців Альянсу.

Зазначається, що також опір вступу України до НАТО також чинять, Угорщина та Словаччина. Зокрема, словацький прем'єр-міністр останньої Роберт Фіцо заявляв, що запрошення Києва до Альянсу «стане гарною основою для Третьої світової війни».

Крім того, як пише Politico, деякі країни, які не хочуть бачити Україну в НАТО, «ховаються в тіні». Мова йде про Бельгію, Словенію та Іспанію. Такі країни, які розповіло одне джерело, підтримують ідею вступу України до НАТО лише абстрактно.

У статті також йдеться, що офіційні чиновники НАТО прагнули підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу.

Тим часом в Офісі президента України вже поспішили заявити, що ця інформація нібито не відповідає дійсності.

Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації, — заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

Нагадаємо, президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни. Таку ідею він вважає «недоречною» та «навіть шкідливою».

Джерело: Politico