Українська ППО вночі збила 36 російських дронів. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор рф сьогодні завдала масованого дронового удару по Україні.

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У ніч на 25 жовтня противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російського Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. Протистояли ворожим дронам зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це ПС повідомили у Telegram.

Захисникам неба вдалося збити 26 дронів. Більшість з них знищили в Одеській та Київській областях. Також ППО працювала у Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.

У Повітряних силах зазначили, що ще 16 російських безпілотників були локаційно втрачені.

Нагадаємо, минулої ночі в Києві повітряна тривога тривала чотири години. БпЛА типу «Шахед» з Курської області та Краснодарського краю заходили на місто двома великими хвилями. Під час відбиття повітряної атаки захисники збили до 15 ударних дронів.