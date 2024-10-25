Кабмін затвердив план, пов'язаний зі скандалом у МСЕК. Фото:

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Уряд затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій.

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МСЕК у нинішньому вигляді ліквідують вже у 2024 році. Кабмін створить групу, яка протягом трьох місяців переглядатиме рішення, ухвалені цими комісіями. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 25 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, Пенсійний фонд разом із поліцією, СБУ та Державним бюро розслідувань мають провести «швидкий аудит» усіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим чиновникам.

А в листопаді МОЗ та Міністерство цифрової трансформації мають представити рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики мають терміново винести на розгляд Кабміну законопроекти про комплексну реформу Медико-соціальних експертних комісій.

Глава уряду зазначив, що в цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю, яка буде цифровою та повністю прозорою. Для цього до 1 листопада міністр охорони здоров’я має внести всі необхідні нормативні документи та законопроекти для цього на розгляд уряду.