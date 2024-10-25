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Ракурс
Тисячу гривень на українські товари та послуги пообіцяв президент, деталі повідомить уряд

Тисячу гривень на українські товари та послуги пообіцяв президент, деталі повідомить уряд

25 жов 2024, 20:53
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Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму. Є-підтримка для всіх наших людей — тисяча гривень на людину.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 жовтня.

Тисяча гривень, за його словами, буде виплачена кожному українцю на українські товари та послуги. Уряду доручено запровадити з 1 грудня нову програму Є-підтримки для кожної сім’ї в Україні.

Ці кошти можна буде витратити на комунальні послуги, квитки Укрзалізниці, лікарські засоби, книжки та культурні послуги.

Також можливі донати військовим і волонтерам.

Джерело: Ракурс


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