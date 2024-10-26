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Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Ворог завдав ракетного удару по Дніпру — троє загиблих та 19 поранених (ФОТО)

26 жов 2024, 08:20
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Ракетний удар по Дніпру завдала російська армія у ніч на 26 жовтня.


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Внаслідок ворожої атаки в місті зафіксовані руйнування одразу на кількох локаціях. Повністю знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й два приватні будинки, 30 автомобілів. Також понівечено корпуси лікарні.

Внаслідок обстрілу троє осіб загинули, серед жертв — дитина. Поранення дістали 19 осіб, з них четверо дітей. Вісьмох постраждалих вдалося госпіталізувати.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція й благодійники. Також організували гаряче харчування та напої, а місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття.

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Нагадаємо, 25 жовтня російська армія з артилерійської зброї обстріляла Херсон. Снаряди влучили по багатоквартирному будинку. Поранення дістали двоє жителів — 64-річна жінка та 72-річний чоловік.

Джерело: Ракурс


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