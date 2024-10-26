Бої на Донбасі. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n200606-armiya-rf-prosunulasya-v-selydovomu-ta-sche-p-yaty-selah-deepstate-karta.html

Ракурс

Армія російської федерації має успіхи на Донбасі.

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Окупанти продовжують просуватися на сході України, здійснюючи шалений тиск на Сили оборони. У п’ятницю, 25 жовтня, вони досягти певних здобутків — просунулися у Селидовому та ще п’ятьох населених пунктах: Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Аналітики заявили, що вчора був дуже важкий день для українських захисників на лінії Шахтарське-Богоявленка. Ворожа армія провела два атаки в районі Шахтарська.

Колона з восьми одиниць техніки доїхала до селища і намагалася прорватися у Велику Новосілку. ЗСУ підбили одну із машин, а решта відступила. Також росіяни десантували піхоту на фермі на захід від Богоявленки. В DeepState вважають, що найближчими днями ворог тут посилить тиск.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомляла, що російська армія, ймовірно, просунулася у Селидовому, а бої тривають у центрі міста. Селидове — останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом.