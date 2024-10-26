Рашистам заборонили брати в полон українців, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n200615-rosiyske-komanduvannya-zaboronylo-braty-v-polon-ukrayinciv-na-kurschyni-siverska-brygada.html

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Командування російської армії наказало своїм військам не брати в полон українських військових.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла прес-офіцер 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг, повідомляє «Еспресо».

За її словами, на Курському напрямку, де бригада виконує бойові завдання, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових", -розповіла Вонг.

Водночас вона зазначила, що, попри досить складу оперативну ситуацію в зоні відповідальності бригади, слід відзначити роботу піхоти — військові сумлінно виконують свій обов’язок та стійко тримають позиції.

Нам відомо про те, що вони (росіяни — ред.) намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція — це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА, — зазначила вона.

Джерело: «Еспресо»