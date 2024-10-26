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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: прес-служба президента України

Іноземці зможуть отримати офіцерські посади у ЗСУ — Зеленський підписав закон

26 жов 2024, 20:44
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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України».


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Це вказано в картці відповідного законопроекту № 12023 на сайті Верховної Ради, де зазначено, що його повернули до парламенту із підписом президента вчора, 25 жовтня.

Згідно з цим законом, іноземці та особи без громадянства отримають можливість проходити військову службу за контрактом на офіцерських посадах у ЗСУ, а також у Державній спеціальній службі транспорту й Нацгвардії. Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку у Центрі рекрутингу іноземців, положення про який затвердить Кабмін.

Джерело: Ракурс


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