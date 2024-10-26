Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: ДСНС

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У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого російським ракетним ударом будинку.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

п’ятеро людей загинули;

ще 21 людина, серед яких чотири дитини, отримали поранення;

двох людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого будинку;

психологами ДСНС надано психологічну допомогу 32 особам, з яких дві дитини.

Від ДСНС на місці ліквідації наслідків ракетного удару задіяно понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 жовтня, рашисти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті у місті стали руйнування відразу на кількох локаціях. Зокрема, зазнала пошкоджень лікарня імені Іллі Мечникова — одна з найбільш важливих медичних установ України.