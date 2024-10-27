Штурм на пікапах з ВАЗів бійці К-2 відбили з усього, що вбиває окупантів

https://racurs.ua/ua/n200652-shturm-na-pikapah-z-vaziv-biyci-k-2-vidbyly-z-usogo-scho-vbyvaie-okupantiv-video.html

Ракурс

Після місяця щоденних штурмів на танках, МТ-ЛБ та БМП, росіяни в зоні оборони батальйону К2 54 бригади вирішили, що в такий спосіб техніки вони не напасуться, а позиції захопити так і не вдалось.

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Оскільки особовий склад для них розхідний матеріал, то його можна відправляти вмирати і на переробленому радянському автопромі — дешевше вийде. Окупанти використали старі ВАЗи для штурму.

Цієї стратегії вони і спробували дотриматись, більше того, у них майже вийшло.

Один з окупантів навіть показав звідки його вб’ють за секунду до влучання гранати з РПГ. Воїни батальйону К-2 виконали свою роботу та «розібрали» штурмові групи зі всього озброєння, що було під рукою.