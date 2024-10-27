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Ракурс
Канада передала Україні першу партію БТРів LAV

Канада передала Україні першу партію БТРів LAV (ФОТО)

27 жов 2024, 20:03
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Канада передала Україні першу партію БТРів LAV.


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Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки версії «швидка допомога» у Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі, — йдеться в повідомленні МО Канади.

У вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТРів LAV 6.0 ACSV протягом трьох років. У червні 2024 року партію перших машин було доставлено з Канади до Німеччини, де українські екіпажі проходили навчання на них.

Джерело: Ракурс


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