Через удар Ізраїлю Іран, ймовірно, не зможе найближчим часом постачати росії нові балістичні ракети

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Поступово стає ясно, наскільки болючим виявився ізраїльський удар у відповідь не тільки для диктатури в Ірані, але і для російської влади.

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Особливо важливим виявився удар по повітряній обороні Ірану, зазначає Марк Дубовіц, експерт із Ірану з американського аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies. Ізраїль «нейтралізував кілька систем ППО С-300», продемонструвавши свою здатність паралізувати оборонні сили Ірану, зазначив він.

Особливе значення має те, що Ізраїль вивів з ладу російські системи ППО, якими Іран захищає свої найважливіші об'єкти, не втративши жодного літака.

Після цієї атаки ісламістський режим став ще більш вразливим для майбутніх повітряних атак, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на ізраїльські джерела.

Перша група винищувачів знищила батареї ППО в Сирії та Іраку, щоб звільнити маршрут для другої та третьої хвилі ударів по Ірану, — йдеться у повідомленні.

The New York Times з посиланням на джерела в іранському уряді повідомляє, що атака викликала «глибоку тривогу» у Тегерані. Тепер важливі енергетичні та економічні центри виявилися беззахисними.

Метою ізраїльських літаків була не лише система ППО Ірану, а й заводи з виробництва дронів та ракет.

Як повідомляє Axios, Ізраїль вивів з ладу 12 установок, які використовуються для виробництва палива для балістичних ракет, що становлять значну частину іранського арсеналу.

Високопоставлений представник США підтвердив, що атака значно послабила ракетне виробництво Ірану, пише Axios. Виробництво нових установок, за даними джерел, може тривати щонайменше рік.

Хоча Іран залишається запас ракет, він не може виробляти нові — і це матиме серйозні наслідки. Іран більше не зможе постачати балістичні ракети терористам Хезболли (Ліван) та хусітам (Ємен).

Ізраїльський експерт із Близького Сходу і журналіст Haaretz Аншель Пфеффер пише на платформі X:

Важливий наслідок ізраїльських ударів по Ірану полягає в тому, що Іран не зможе постачати балістичні ракети росії протягом багатьох місяців, доки він не відновить свої виробничі потужності.

Іран з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року постачає Москву балістичними ракетами.