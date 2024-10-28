Наслідки ударів по Харкову. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200658-vorog-vnochi-vdaryv-po-harkovu-ta-chuguievu-21-postrajdalyy.html

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Російська авіація вночі 28 жовтня обстріляла Харків.

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Внаслідок удару в обласному центрі були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев’ятиповерхівки. Також у будівлі вибиті вікна. Поранення семеро осіб, серед них дитина. Одну особу госпіталізували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

На місці влучання працювали психологи ДСНС, а до ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки.

Також вчора вночі російська армія з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» вдарила по Чугуєву. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку. Медична допомога знадобилася двом цивільним.

В іншому будинку меддопомога знадобилася цілій родині. У чоловіка діагностували уламкові поранення нижньої кінцівки склом, а у жінки та чотирьох дітей — гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.

У ДСНС поінформували, що були влучання у Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також у Чугуєву. За попередніми даними поранення отримала 21 людина, з них патера дітей.

Нагадаємо, 27 жовтня унаслідок обстрілів в Херсоні загинуло троє людей. Як повідомили в ОВА, двоє людей загинули через атаки дронів. Під час ще однієї атаки загарбники поцілили поблизу поштового відділення.