Джей Ді Венс відмовився називати путіна ворогом. Фото:

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Ракурс

Соратник екс-президента Дональда Трампа Джей Ді Венс, який є кандидатом на пост віце-президента США, відмовився називати російського диктатора володимира путіна ворогом.

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Американський сенатор вважає його «противником» і «конкурентом». Також Венс закликав до дипломатичних переговорів з російською федерацією. Про це він заявив у інтерв’ю для NBC News.

Я думаю, що він явно противник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову, — заявив Венс у відповідь на питання ведучої про те, чи вважає вiн путіна союзником або ворогом.

Також він наголосив, що для завершення війни в Україні необхідно буде вести переговори між Україною, росією та союзниками по НАТО в Європі.

Нагадаємо, у липні цього року з’їзд Республіканськоі партії офіційно висунув Дональда Трампа кандидатом у президенти США. Тоді Трамп оголосив, що обрав кандидатом у віце-президенти сенатора Джей-Ді Венса, прихильника американського ізоляціонізму та противника допомоги Україні.

Джерело: NBC News