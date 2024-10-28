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Аварійні відключення світла запровадили в двох областях. Фото: обленерго
Аварійні відключення світла запровадили в двох областяхhttps://racurs.ua/ua/n200665-avariyni-vidkluchennya-svitla-zaprovadyly-v-dvoh-oblastyah.htmlРакурс
Аварійні відключення світла запровадили в двох областях України.
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У понеділок, 28 жовтня, електроенергію почали вимикати у Сумській та Полтавській областях. Причиною знеструмлень стали російські обстріли. Про це місцеві обленерго повідомили в соцмережах.
Зазначається, що два останні дні поспіль ворожі БпЛА типу «Шахед» атакували енергетичні об'єкти в Конотопському та Роменському районах Сумщини. Станом на ранок в області знеструмлено понад 16 тис. споживачів, діють аварійні відключення.
А на Полтавщині аварійні відключення застосовано на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів.
Нагадаємо, минулої ночі російські дрони-камікадзе типу «Шахед» атакували енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області. В ОВА заявили, що екстрені служби вже займаються ліквідуванням наслідків обстрілу. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи.