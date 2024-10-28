рф вночі атакувала Україну сотнею ударних БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200666-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-sotneu-udarnyh-bpla.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів відбивали Сили оборони України.

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У ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків російських Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це Повітряні сили повідомили у Telegram.

Станом на 10.30 було відомо про збиття 66 дронів. Більшість «Шахедів» знищили на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Також ППО працювала у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Командування зазначило, що 24 російських безпілотники були локаційно втрачені. Чотири дрони полетіли у напрямку росії та білорусі. Зафіксовано декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, російські загарбники за минулий тиждень застосували проти України понад 1,1 тис. керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.