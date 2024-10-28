План Трампа передбачає створення автономних зон з обох боків демілітаризованої лінії в Україні

https://racurs.ua/ua/n200673-plan-trampa-peredbachaie-stvorennya-avtonomnyh-zon-z-oboh-bokiv-demilitaryzovanoyi-liniyi.html

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У разі повернення до Білого дому кандидат в президенти США Дональд Трамп планує швидко «заморозити» війну в Україні та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру.

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Таким інсайдом поділилося видання Financial Times.

Якщо Трамп повернеться до Білого дому, він має намір «діяти з карколомною швидкістю», щоб покласти край війнам в Україні та на Близькому Сході, — пишуть журналісти.

План передбачає створення автономних зон з обох боків демілітаризованої лінії в Україні.

Україна залишиться поза НАТО, а відповідальність за підтримку миру перейде до європейських країн. Роль США та НАТО буде зведена до мінімуму.

Радники Трампа вказують, що його план нагадує мінські угоди 2014 та 2015 років, але із жорсткими заходами контролю та санкціями за порушення. За дотриманням угоди відповідатимуть європейські військові, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Про те, що допомога Україні зменшиться незалежно від результатів виборів в США, раніше писали у Bloomberg.

Якщо переможе Трамп, це може призвести до «болючого врегулювання» війни, яке передбачає територіальні поступки.

Якщо переможе Гарріс, то США все одно буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес, особливо враховуючи останні заяви Джонсона.

За опитуваннями CBS, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа з невеликою перевагою: 50% проти 49%.