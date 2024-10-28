США не запровадять нові обмеження для України щодо зброї, якщо Північна Корея вступить у війну

https://racurs.ua/ua/n200683-ssha-ne-zaprovadyat-novi-obmejennya-dlya-ukrayiny-schodo-zbroyi-yakscho-pivnichna-koreya-vstupyt.html

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Для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти військ КНДР, якщо вони вступлять у бій проти українських сил.

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Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх в понеділок, передає «Голос Америки»

Вона повідомила, що північнокорейські війська, «цілком ймовірно», рухаються в напрямку в Курська.

За нашими оцінками, приблизно 10 тисяч переїжджають на навчання у східну росію, яка збирається посилити російські сили, — сказала вона. — Нас все більше турбує намір росії використати цих солдатів у боях або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області росії, поблизу кордону з Україною.

На питання про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ у росії, Джозеф Байден сказав:

Це дуже небезпечно, дуже небезпечно.

Байден також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Трамп нібито говорив із путіним після того, як пішов з Білого дому.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що може офіційно підтвердити присутність солдатів Північної Кореї в Курській області росії.

Історія питання

22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових. Можливо, це будуть дві бригади по 6 тисяч людей кожна. Перед цим північнокорейських військових зафільмували у військовій частині 127 мотострілецької дивізії рф у селі Сергіївка Приморського краю.

Уже 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. Українська розвідка вважає, що вже 27−28 жовтня північнокорейських військових застосують у зонах бойових дій проти України.

Російський диктатор владімір путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».

На тлі цього південнокорейські медіа писали, що Південна Корея може розглянути передання «наступальної» зброї Україні та навіть відправити свій персонал для допиту полонених з КНДР.