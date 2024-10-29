путін трясонув ядерною дубинкою - оголосив про тренувальні пуски ракет

https://racurs.ua/ua/n200712-putin-grymnuv-yadernou-dubynkou-ogolosyv-pro-trenuvalni-pusky-raket.html

Ракурс

Диктатор з Кремля владімір путін 29 жовтня оголосив про нібито проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.

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Він також заявив, що його ядерні сили «майже» стовідсотково сучасні.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про п’ять невдалих запусків російських міжконтинентальних ракет «Сармат».

путін, якого цитують його пропагандисти, сказав, що на навчаннях відпрацьовуватимуться дії посадових осіб щодо застосування ядерної зброї із практичними пусками.

За словами воєнного злочинця, росія не збирається втягуватися в гонку озброєнь, але підтримуватиме свої ядерні сили на рівні «необхідної достатності».

Історія питання

Востаннє путін гримав ядеркою 25 жовтня 2023 року. Тоді прес-служба Кремля також повідомляла, що путін провів тренування сил ядерного стримування. У рамках тренування з космодрому в Плесецьку нібито виконали пуск міжконтинентальної ракети «Ярс» по полігону на Камчатці, а з акваторії Баренцева моря з атомного підводного човна «Тула» здійснили пуск ракети «Синева».

У вересні цього року путін запропонував оновити основи державної політики у сфері ядерного стримування. Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару «агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масовану повітряну атаку неядерними засобами, у тому числі безпілотниками. У Кремлі тоді заявили, що це слід вважати «певним сигналом» для Заходу.