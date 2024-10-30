Словацький прем’єр Фіцо хоче до Москви 9 травня і повторює наратив путіна про війну

https://racurs.ua/ua/n200737-fico-dav-interv-u-skabeieviy-hoche-do-moskvy-ta-povtoruie-naratyvy-putina.html

Ракурс

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Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, дав інтерв’ю російській програмі «60 хвилин», яку веде пропагандистка Ольга Скабєєва.

Говорячи про війну в Україні, Фіцо повторив наратив, який просуває російський диктатор владімір путін. Сказав, що «у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні».

Йдеться про так звані стамбульські угоди 2022 року. Повна назва проєкту документа — «Договір про постійний нейтралітет та безпеку України». Про зміст одного з пунктів можна дізнатися із публікації The New York Times: в разі нападу на Україну, яка перебуває в нейтральному статусі, держави-гаранти надавали б їй допомогу. Російська сторона наполягала на тому, щоб кожна з держав-гарантів (включно з росією) мала право вето на цю військову допомогу. Україна із цим не погодилася.

Ті, хто підтримував цю війну від самого початку, не хочуть визнати свою помилку. […] І сьогодні ми всі дивимося на цю війну, відводимо погляд і кажемо: «Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною, — сказав Фіцо.

Фіцо заявив, що Захід втомився від війни в Україні та не хоче мати з нею нічого спільного.

Також словацький прем'єр розповів, що «був би дуже радий» приїхати до Москви для святкування 9 травня. Він вважає це «особистим обов’язком».

За словами Фіцо, президент Володимир Зеленський нібито просив у ЄС розмістити ядерну зброю в Україні, але союзники відмовили через «інстинкт самозбереження». Український план перемоги Фіцо вважає ескалацією війни, а не її завершенням.

Крім того, словак назвав «дурницею» версію про те, що «Північні потоки» підірвали українські офіцери.

Історія питання

Прем'єр Словаччини заявив нещодавно про чергову спробу замаху на нього. Він стверджує, що це сталося через його позицію щодо України.

За словами Фіцо, інцидент нібито стався 6 жовтня в Дуклі, під час урочистостей з нагоди річниці Карпатсько-Дуклянської операції.

Ми зловили дуже войовничу людину, яка мене ненавидить через моє ставлення до України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де були люди. Там він пройшов через раму до металошукача, і виявилося, що в нього був повністю заряджений пістолет, — заявив премʼєр.

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, мотивом нападу була незгода з політикою прем'єра, зокрема з відмовою допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне ув’язнення. Фіцо переніс дві кількагодинні операції, з лікарні його виписали 31 травня.