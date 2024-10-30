У Покровську заблокують певні ділянки, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n200750-ves-pokrovsk-ne-blokuvatymut-mva.html

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У Покровську на Донеччині заблокують певні ділянки міста — це пов’язано із підготовкою міста до оборони.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, в коментарі виданню «Суспільне Донбас» розповів очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він уточнив, що його слова, сказані сьогодні раніше в ефірі національного телемарафону, не стосуються повного блокування усього міста на в’їзд і виїзд.

Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок, а не в’їзд виїзд з міста, — наголосив він. — Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська.

Добряк також нагадав, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться з 2022 року.

В ефірі марафону Добряк розповів, що в Покровську лишаються 11 тис. 900 людей, зокрема 55 дітей. Він зазначив, що темпи евакуації уповільнились, проте сім’ї з дітьми виїздять.

На 80% знищена інфраструктура. Електропостачання в Покровську є у 60%, його немає в шести населених пунктах та місті Родинському. Поранених вивозять у Добропілля, в нас працюють сімейні лікарі і міська лікарня. В місті 325 свердловин, з них є 9 точок питної води безкоштовної. Також комунальне підприємство розвозить воду, й два тижні UNISEF допомагає розвозити воду, — додав він.

Джерело: «Суспільне Донбас»