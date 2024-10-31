Покровськ заблокують на в’їзд і виїзд, від міста до фронту 6 км

https://racurs.ua/ua/n200778-pokrovsk-zablokuut-na-v-yizd-i-vyyizd-vid-mista-do-frontu-6-km.html

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Місто Покровськ на Донеччині закриватимуть на в’їзд і виїзд. Попри близькість до лінії фронту і постійні обстріли, за словами Сергія Добряка, станом на 30 жовтня там ще залишається 11 тис. 900 людей, з яких 55 дітей. Наразі темпи евакуації сповільнились, однак сім’ї з дітьми виїжджають.

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Очільник МВА зауважив, що Сили оборони вже частково перекривають околиці міста і закликав містян евакуюватися, аби зберегти життя та здоров’я. А також наголосив на тому, що зима для тих, хто залишиться буде дуже складною і у плані безпеки, бо російська армія рухається у бік міста, і у плані комфорту — нині у Покровську обстрілами зруйновано 80% інфраструктури.

Відтак у місті не почнеться опалювальний сезон. Окрім цього частина людей буде змушена виживати без світла. У Покровській громаді вже понад місяць немає світла в шести населених пунктах і немає можливості його відновити. Поки що у місті працює міська лікарня, але не у повному складі, і кілька сімейних лікарів.

Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву, — наголосив Добряк.

Пізніше у коментарі «Суспільному» Сергій Добряк уточнив, що його слова, сказані в етері марафону «Єдині новини» не стосуються повного блокування міста на в’їзд і виїзд.

Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо — виїжджайте з цих ділянок, а не в’їзд виїзд з міста. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська, — пояснив він.

Також Добряк нагадав, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться з 2022 року.