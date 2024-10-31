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Ракурс
В Уфі невідомий дрон атакував завод "Башнефть-Уфанефтехім"

В Уфі дрон атакував завод «Башнефть-Уфанафтохім» (ВІДЕО)

31 жов 2024, 22:20
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У росії заявили про атаку на НПЗ в Уфі — за півтори тисячі кілометрів від України.


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За даними глави республіки Башкортостан, один дрон упав на території одного з підприємств і нібито завдав мінімальної шкоди, а два інших впали в промзоні. Минулося без жертв і руйнувань немає.

Йдеться про підприємство «Башнефть-Уфанефтехім».

Місцева влада стверджує, що безпілотник нібито не завдав серйозної шкоди. Також повідомлялося, що в аеропорту російської Уфи ввели тимчасові обмеження через загрозу атаки дронів.

Від України до Уфи приблизно 1500 км.

Джерело: Ракурс


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