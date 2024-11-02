Дані про воєнні злочини рф зберуть на вебпорталі судових рішень War Crime

https://racurs.ua/ua/n200825-dani-pro-voienni-zlochyny-rf-zberut-na-vebportali-sudovyh-rishen-war-crime.html

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В Україні анонсовано створення вебпорталу судових рішень про воєнні злочини. Наразі в Україні зареєстровано вже понад 140 тис. справ про воєнні злочини. Рішення у цих справах будуть зібрані на окремій цифровій платформі — War Crime.

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Про це розповіли під час Другої щорічної конференції «Правосуддя в національних судах у справах про воєнні злочини», що пройшла у Києві під гаслом «Обстоюючи невідворотність покарання».

Ми починаємо втілювати великий задум спільно із міжнародними партнерами — Програма USAID «Справедливість для всіх» — USAID Justice for All Activity — створювати цифрову пошукову платформу War Crime. Державна судова адміністрація України та ДП «Інформаційні судові системи» виступають технічним партнером Вища рада правосуддя у цьому масштабному проєкті. Це перший кейс для Проєктного офісу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації судів, органів та установ системи правосуддя при ДСА України War Crime, — повідомив під час конференції заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леонід Сапельніков.

Анонсується, що платформа надаватиме швидкий та відкритий доступ до судових рішень та дасть змогу правникам та дослідникам відстежувати судову практику з розгляду справ про вчинення воєнних злочинів, а також відкриє більше інструментів для аналізу та систематизації.

Сапельніков нагадав, що після проведення спільно з міжнародними партнерами технічного та функціонального аудитів ЄСІТС анонсовно глибокі реформи та зміни підходів до розвитку інформаційних систем судової влади.

Серед них: