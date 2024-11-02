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Ракурс
Російські десантники втекли з позицій після удару ЗСУ. Фото: «АТЕШ»

Десантники рф втекли з позицій після удару ЗСУ на Запоріжжі — партизани

2 лис 2024, 15:50
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Російські окупанти були змушені тікати з позицій після успішного удару ЗСУ в Запорізькій області.


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Унаслідок удару Сил оборони України противник зазнав втрат у живій силі та позбувся кількох одиниць техніки. Після цього партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї Десантно-штурмової дивізії. Про це рух опору «АТЕШ» 2 листопада повідомив у Telegram.

Український агент зафіксував, як кілька днів окупанти переміщують з обладнаних позицій танки, БМД та військові вантажівки з людьми та спорядженням. Ці дані вже передали ЗСУ.

Проте ми простежили, куди вони переміщуються, та оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться переміщатися, — зазначили в «АТЕШ».

Російські десантники втекли з позицій після удару ЗСУ. Фото: «АТЕШ»

Російські десантники втекли з позицій після удару ЗСУ. Фото: «АТЕШ»

Російські десантники втекли з позицій після удару ЗСУ. Фото: «АТЕШ»

Російські десантники втекли з позицій після удару ЗСУ. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, у жовтні агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію на Донецькому напрямку — спалив броньовану розвідувально-дозорну машину Збройних сил росії.

Джерело: Ракурс


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