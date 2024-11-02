В Україні з'явився центр реінтеграції для звільнених з полону. Фото:

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В Україні з’явився перший центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

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Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Цей спеціалізований комплекс працює в центральному регіоні. Про це Міністерство оборони України 2 листопада повідомило у Telegram.

Тут звільненим з полону захисникам надають наступну допомогу:

медичну;

реабілітаційну;

психологічну;

проводять реінтеграційні заходи;

допомагають отримати довідки та відновити документи.

Зараз центр розрахований на 100 місць, але є можливість розширити його до 200 і більше шляхом збільшення реабілітаційних ліжок.

Очільник МОУ Рустем Умєров заявив, що відомство вже отримало перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Їх врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони.

Це новий етап у нашій роботі, і ми вдосконалюємо його щодня у співпраці з Офісом президента, урядом та профільними відомствами, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 жовтня відбувся 58-й обмін полоненими — Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та поліцейські. Серед них є захисники Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини й Херсонщини.