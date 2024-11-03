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Сапери знищили понад 1,4 тис. вибухонебезпечних предметів за тиждень, фото: Держспецтрансслужба

1,4 тис. вибухонебезпечних предметів знищили сапери Держспецтрансслужби за тиждень (ФОТО)

3 лис 2024, 18:22
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Упродовж тижня, з 27 жовтня по 3 листопада, сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили та знешкодили 1 тис. 404 вибухонебезпечні предмети.


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Про це повідомляє прес-служба Держспецтрансслужби.

Зазначається, що за тиждень сапери розмінували та перевірили територію загальною площею 4382,03 га.

Найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено у Херсонській області — 747.

Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 2023899 вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві. — Розміновано (перевірено) територію площею 160935,79 гектарів.

Сапери знищили понад 1,4 тис. вибухонебезпечних предметів за тиждень, фото: Держспецтрансслужба

Джерело: Ракурс


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