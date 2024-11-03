Ракурсhttps://racurs.ua/
Сапери знищили понад 1,4 тис. вибухонебезпечних предметів за тиждень, фото: Держспецтрансслужба
1,4 тис. вибухонебезпечних предметів знищили сапери Держспецтрансслужби за тиждень (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200867-1-4-tys-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-znyschyly-sapery-derjspectransslujby-za-tyjden-foto.htmlРакурс
Упродовж тижня, з 27 жовтня по 3 листопада, сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили та знешкодили 1 тис. 404 вибухонебезпечні предмети.
.
Про це повідомляє прес-служба Держспецтрансслужби.
Зазначається, що за тиждень сапери розмінували та перевірили територію загальною площею 4382,03 га.
Найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено у Херсонській області — 747.
Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 2023899 вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві. — Розміновано (перевірено) територію площею 160935,79 гектарів.