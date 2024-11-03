Сапери знищили понад 1,4 тис. вибухонебезпечних предметів за тиждень, фото: Держспецтрансслужба

https://racurs.ua/ua/n200867-1-4-tys-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-znyschyly-sapery-derjspectransslujby-za-tyjden-foto.html

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Упродовж тижня, з 27 жовтня по 3 листопада, сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили та знешкодили 1 тис. 404 вибухонебезпечні предмети.

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Про це повідомляє прес-служба Держспецтрансслужби.

Зазначається, що за тиждень сапери розмінували та перевірили територію загальною площею 4382,03 га.

Найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено у Херсонській області — 747.