Населення п’яти країн світу підтримують рф. Фото:

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Населення п’яти країн світу підтримують росію у війні з Україною.

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Британський журнал The Economist разом з консалтинговою компанією GlobeScan провели опитування в якому взяли участь 30 тис. людей з 29 країн світу та Гонконгу. 54% опитаних громадян з різних країн світу заявили, що хотіли б перемоги України війні проти росії. Про це повідомляється на сайті видання.

Однак є країни, які підтримують країну-агресора. Зокрема, рф підтримує населення Індії, Єгипту, Саудівської Аравії, Індонезії та В'єтнаму.

Зазначається, що Індія та В'єтнам частково покладаються на російську зброю і мають історичні зв’язки, які сягають часів Холодної війни.

У Єгипті 49% опитаних підтримують росіян, а Україну підтримують 30% громадян. The Economist нагадав, що Єгипет у 2024 році отримує від США 1,3 млрд дол. військової допомоги.

Видання також зауважило, що виникає занепокоєння підтримка росії саудитами. Перемоги рф у війні прагнуть 37% опитаних, а Україну підтримують 19% респондентів. При цьому Саудівська Аравія планує укласти новий військовий пакт із США.

Крім того, результати соцопитування показали, що ці п’ять країн, які підтримують рф, прагнуть перемоги на кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що 63% громадян України готові терпіти продовження війни стільки, скільки потрібно. Це на 10% менше, аніж у 2022 та 2023 роках.

Джерело: The Economist