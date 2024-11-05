Трамп: Я більше не балотуватимусь у президенти США

https://racurs.ua/ua/n200933-tramp-ya-bilshe-ne-balotuvatymus-u-prezydenty-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп 5 листопада проголосував на виборах президента США. Експрезидент прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч у Флориді разом з дружиною Меланією, де віддали свої голоси на виборах.

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Трамп заявив, що незалежно від результатів цих виборів, більше не балотуватиметься у президенти США.

45-й президент США, чинний кандидат у президенти дав невелику пресову конференцію після голосування у Флориді. У Трампа запитали, чи це його остання кампанія.

Думаю, що так. Це сумно, але я задоволений. Я думаю, що сьогодні ми здобудемо дуже велику перемогу, — відповів він.

Він також сказав, що «почувається дуже впевнено».

Якщо це чесні вибори, я буду першим, хто визнає їх результати, — сказав Трамп, хоча не уточнив, що саме відповідає цьому визначенню.

Він також додав, що вважає свою нинішню кампанію найкращою з усіх трьох, які він вів.