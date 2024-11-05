Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Офісі президента повідомили, чи підпише Зеленський “закон про дрова"

В Офісі президента повідомили, чи підпише Зеленський «закон про дрова»

5 лис 2024, 22:18
999

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський не підпише «закон про дрова». Але вето накласти теж не зможе, бо «з технічних причин час на вето минув».


.

Про це повідомили у «BBC-Україна» з посиланням на радника президента Дмитра Литвина.

«Закон про дрова» — скандальний законопроект, який парламент ухвалив 10 жовтня. Його мета — посилити відповідальність за незаконну вирубку дерев і за оборудки з деревиною.

Необдумане формулювання у тексті робило можливим покарання пересічних людей, які запасаються дровами на зиму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів