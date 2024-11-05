В Офісі президента повідомили, чи підпише Зеленський “закон про дрова"

https://racurs.ua/ua/n200938-v-ofisi-prezydenta-povidomyly-chy-pidpyshe-zelenskyy-zakon-pro-drova.html

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В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський не підпише «закон про дрова». Але вето накласти теж не зможе, бо «з технічних причин час на вето минув».

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Про це повідомили у «BBC-Україна» з посиланням на радника президента Дмитра Литвина.

«Закон про дрова» — скандальний законопроект, який парламент ухвалив 10 жовтня. Його мета — посилити відповідальність за незаконну вирубку дерев і за оборудки з деревиною.

Необдумане формулювання у тексті робило можливим покарання пересічних людей, які запасаються дровами на зиму.