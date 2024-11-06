ППО України вночі знищила 38 із 63 БпЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n200941-ukrayinska-ppo-vnochi-zbyla-38-iz-63-rosiyskyh-bpla.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони України вночі відбивали російську атаку безпілотників.

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У ніч на 6 листопада армія рф вдарила по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Крімт того, окупанти запустили по Україні 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Пуски фіксувалися з російських Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Боролися з ворожими цілями зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 7.30 було відомо про збиття 38-ми ворожих дронів в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. Ще 20 ворожих БпЛА були локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, у серпні, вересні та жовтні росія застосувала по Україні 4,3 тис. «шахедів» та їх аналогів. У Генштабі ЗСІ переконують, що силам ППО вдалось збити 3 тис. 63 ворожих БпЛА, а це — 71% від загальної кількості. Крім того, з’явились маркування «локаційно втрачені» — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок протидії РЕБ. За вказаний період таких дронів було 1 тис. 52 одиниці, це 24% від загальної кількості.