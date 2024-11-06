Агентка рф наводила удари окупантів по Донеччині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n200950-rosiyska-agentka-navodyla-udary-okupantiv-po-donechchyni-foto.html

Ракурс

Російська агентка коригувала удари ворога по підрозділах Сил оборони в Донецькій області.

.

Зловмисниця не лише передавала ворогу локації українських військових, але й чекала на окупацію Краматорська. Фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через «зв'язкового», свого давнього знайомого, який також був екс-міліціонером. Про це 6 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Росіяни цікавилися координатами реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрутами руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову. Для збору необхідної ворогу інформації жінка об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об'єкти.

Зрадницю завчасно викрила контррозвідка, її вже затримано. Фігурантці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ викрила 48-річного екс-депутата Шосткінської міськради в роботі на російську ФСБ. Зловмисник не лише шпигував за Силами оборони, але й коригував російські удари по регіону.