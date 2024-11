Дональд Трамп став обраним президентом США. Фото:

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США.

Кандидат від Республіканської партії отримав на виборах 277 голосів виборників. Цих голосів достатньо, щоб стати обраним президентом Сполучених Штатів Америки. Про це 6 листопада повідомили авторитетні видання Associated Press, CNN та The New York Times.

За інформацією ЗМІ, республіканець ще від початку підрахунку голосів лідирував постійно у низці штатів. Повідомлялося й про його перевагу в так званих хитких штатах, які визначають долю виборів. Переміг він, зокрема, у Північній Кароліні та Пенсильванії.

Розподіл голосів наразі наступний: Трамп лідирує в у ключових штатах Невада, Мічиган та Аризона, а також на Алясці. Однак підрахунок голосів там ще триває. Також остаточні результати ще невідомі в штаті Мен.

Американські медіа зазначають, що підраховані голоси вже не вплинуть на остаточний результат.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп вже оголосив себе новим президентом США, попри те, що підрахунок голосів ще не завершено. Під час виступу в своєму штабі у Флориді він пообіцяв «вирішити проблеми з кордоном», а також інші «американські проблеми» й створити «сильну, безпечну та процвітаючу Америку». Також Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні та на Близькому Сході

