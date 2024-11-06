Кримінал, банкрутства, імпічменти - журнал Vanity Fair нагадав американцям, кого вони обрали

https://racurs.ua/ua/n200955-kryminal-bankrutstva-impichmenty-jurnal-vanity-fair-nagadav-amerykancyam-kogo-vony-obraly.html

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Американський журнал Vanity Fair помістив на обкладинку фото Трампа з написом «34 кримінальні звинувачення. Один обвинувальний вирок. Дві справи на розгляді. Два імпічменти. Шість банкрутств. Ще чотири роки. 47-й американський президент».

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Двічі засуджений злочинець з авторитарними потягами повернеться до Білого дому як 47-й президент Сполучених Штатів, — так автор підписав головне фото свого матеріалу про повернення Трампа.

Зазначається, що це тільки цифрова обкладинка, якої не буде на паперових журналах.

У січні 2021 року Палата представників оголосила Трампу імпічмент за підбурювання до бунту. У той час як лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив під час судового розгляду, що Трамп несе «практичну та моральну відповідальність» за напад на Капітолій, він не наполягав на засудженні, допомагаючи Трампу уникнути результату, який міг завадити йому взагалі балотуватися у федеральний парламент. офіс знову.

Після виправдання колишній президент зрештою повернувся на свій курорт Мар-а-Лаго, куди наступного року ФБР прийшло з обшуком через його ймовірне неправомірне поводження з секретними урядовими документами.

15 листопада 2022 року, лише через тиждень після того, як «червона хвиля» не змогла матеріалізуватися для республіканців, Трамп офіційно оголосив про свою кандидатуру, виступивши безладною, стриманою промовою, яка навіть викликала глузування з боку типових союзників.

Тоді більша частина політичного істеблішменту вважала його персоною нон-грата, який загруз у політичному та особистому скандалі, тоді як його основні суперники від Республіканської партії пропонували партії різні шляхи просування вперед.