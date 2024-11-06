Шольц звинуватив міністра фінансів у розпаді коаліції — ймовірно, на ФРН чекають дострокові вибори

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Канцлер Німеччини звинуватив міністра фінансів Крістана Лінднера у розпаді правлячої коаліції — ймовірно, на ФРН чекають дострокові вибори.

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Лінднер представляв в коаліції Вільних демократів. Без їхніх голосів вотум довіри може провалитись, що відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу.

Про це Олаф Шольц заявив, виступаючи перед журналістами. Раніше стало відомо, що канцлер відправив у відставку Лінднера з партії ВДП. У своїй промові Шольц звинуватив Лінднера в егоїзмі та миттєвих інтересах.

Що тепер буде? Федерального міністра Лінднера буде звільнено федеральним президентом, — заявив Шольц. — У перший тиждень сесії бундестагу я поставлю питання про довіру, щоб бундестаг міг проголосувати за ним 15 січня. Це дозволить депутатам вирішити, чи хочуть вони підготувати ґрунт для дострокових виборів. Ці вибори можуть відбутися до кінця березня.

У ті тижні, коли бундестаг засідатиме до Різдва, Шольц хоче винести на голосування всі закони, які не можна відкласти. За словами Шольца, до них належать стабілізація пенсій та невідкладні заходи для промисловості.

Шольц так сказав про звільнення Лінднера:

Я почуваюся зобов’язаним піти на цей крок, щоб запобігти шкоді країні. Нам потрібен ефективний уряд, який має силу приймати необхідні рішення для нашої країни. Занадто часто федеральний міністр Лінднер блокував нерелевантні закони, занадто часто він використовував недалеку партійну політичну тактику, занадто часто він підривав мою довіру, — заявив Шольц.

За словами канцлера, Лінднер виступав за зниження податків для тих, хто одержує високі доходи, і водночас скорочення пенсій для всіх пенсіонерів.

Це непристойно, це несправедливо, — сказав він.

Канцлер ФРН заявив також про намір найближчим часом зустрітися із лідером опозиції Фрідріхом Мерцем (ХДС).

Центральним моментом урядових переговорів є ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік, у якому необхідно заповнити дефіцит у розмірі щонайменше 2,4 мільярда євро, а потенційно й набагато більше, а також угода щодо заходів щодо відновлення хворої економіки країни.

Очікується, що перемога Трампа чинить сильний тиск на найбільшу економіку Європи. За оцінками Німецького економічного інституту (IW), нова торгова війна може коштувати Німеччині 180 мільярдів євро за чотири роки перебування Трампа на посаді.