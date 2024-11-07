Республіканці повернули собі Сенат, більшість у Палаті представників під питанням

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Ракурс

Республіканська партія повернула собі більшість у Сенаті, отримавши принаймні 51 зі 100 місць.

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Хто здобуде більшість в Палаті представників, яку зараз контролюють республіканці, поки невідомо.

Усі 435 місць у Палаті представників переобирались на виборах у Сполучених Штатах на дворічний термін, а в Сенаті вибори проходили за 34 зі 100 місць.

Сенатори обираються на термін у шість років. До дня виборів демократи мали невелику більшість в Сенаті, а республіканці — в Палаті представників.

У Західній Вірджинії губернатор Джим Джастіс переміг демократа Гленна Елліота. В Огайо підприємець Берні Морено, якого підтримав Дональд Трамп, переміг сенатора Шеррода Брауна, що обіймав посаду понад 50 років.

У Флориді республіканець Рік Скотт успішно зберіг своє місце, а в Техасі Тед Круз відстояв свою позицію, перемігши кандидата від Демократичної партії. Перші результати виборів у Монтані також свідчать про перевагу республіканця Тіма Шихі.

Контроль над Сенатом забезпечить республіканцям більше можливостей для реалізації законодавчих ініціатив. Водночас демократи зберігають надію на здобуття більшості у нижній палаті Конгресу — Палаті представників.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон легко виграв переобрання в четвертому окрузі Луїзіани, забезпечивши собі п’ятий термін у Конгресі.

The Hill пише, що Джонсон переміг республіканця Джошуа Морота, який, зокрема, виступав за скасування програми ObamaCare, а також заявляв, що він проти «будь-якої іноземної допомоги», щоб надати пріоритет внутрішнім справам.

Це перша виборча перемога Джонсона після того, як він став спікером. Однак продовжують виникати питання щодо його майбутнього на цій посаді. Джонсон заявляв, що хоче продовжувати виконувати обов’язки спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою Конгресу, але не окреслював свої плани, якщо Республіканська партія опиниться в меншості.

Видання пише, що йому може бути важко втриматися на керівній посаді, навіть якщо республіканці залишаться в більшості. Деякі законодавці дали зрозуміти, що не підтримуватимуть Джонсона на посаду спікера в майбутньому.

Нещодавно Джонсон заявляв, що не має бажання продовжувати фінансувати Україну і сподівається, що в цьому не виникне потреби. Він висловлював припущення, що Трамп у разі повернення до Білого дому «дійсно зможе завершити цей конфлікт», маючи на увазі війну рф проти України.

У вересні Джонсон вимагав звільнити посла України в США Оксану Маркарову.