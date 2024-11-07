Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після 2014 року

https://racurs.ua/ua/n200987-zastupnyk-iermaka-tatarov-schonaymenshe-9-raziv-litav-do-moskvy-pislya-2014-roku.html

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Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у рф в 2017 році, чотири рази в 2018, та двічі — в 2019 році.

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Востаннє Татаров літав до росії наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та росією було зупинене, у більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ.

Журналісти «Схем» проаналізували та співставили дані про поїздки Олега Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн — України, білорусі та росії.

Що Татаров, який у 2020 році отримав посаду заступника керівника Офісу президента України, щонайменше 9 разів робив у столиці російської федерації — Москві — після того, як росія розпочала агресію проти України, захопила український Крим та окупувала частину територій на сході України?

Про це «Схеми» запитали в Татарова у офіційному запиті, який відправили на його ім’я в ОП, втім на момент публікації матеріалу відповіді не отримали.