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Армія рф обстріляла багатоповерхівку на Донеччині. Фото: прокуратура

Окупанти вдарили по багатоповерхівці на Донеччині, є загиблі й поранені

7 лис 2024, 19:19
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Армія росії завдала удару по селу Миколаївка Донецької області.


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У четвер, 7 листопада, близько 15.45 ворог вдарив по житлових забудовах. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної ворогом зброї встановлюється. Про це Донецька обласна прокуратура 7 листопада повідомила у Telegram.

Російський обстріл призвів до загибелі двох місцевих мешканок. Ще щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали поранення різного ступеня тяжкості. Чотирьох жінок та чоловіка з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями госпіталізували.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Армія рф обстріляла багатоповерхівку на Донеччині. Фото: прокуратура

Армія рф обстріляла багатоповерхівку на Донеччині. Фото: прокуратура

Армія рф обстріляла багатоповерхівку на Донеччині. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 7 листопада російська авіація КАБами та ракетами п’ять разів вдарила по Запоріжжю. Російська атака зруйнувала 4-поверховий житловий будинок, пошкодила онкологічну лікарню, понад десяток одноповерхових житлових будинків та автомобілі.

Загинули четверо осіб, а поранення дістали 18 осіб. У тяжкому стані перебувають двоє поранених.

Джерело: Ракурс


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