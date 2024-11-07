Розпад коаліції в ФРН не зупинить допомогу Україні. Фото:

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Розпад коаліційного уряду в Німеччині не зупинить надання Україні допомоги від цієї країни.

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У 2025 році Берлін продовжить надавати допомогу Києву. ФРН зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно. Ці гроші в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в рамках тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що ймовірна затримка бюджету на 2025 рік може означати відсутність витрат на нові проекти. Однак рішення про додатку допомогу Україні все ще можу бути ухвалене.

Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу… Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано, — заявив міністр економіки Роберт Хабек.

Нагадаємо, в Німеччині — криза коаліційного уряду, що складається із Соціал-демократів (СДПН), партії «Зелені» та Вільної демократичної партії (ВДП).

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Після цього в ФРН розпалася правляча коаліція, оскільки Вільна демократична партія вирішила вийти з коаліції слідом за Лінднером.

Джерело: Reuters