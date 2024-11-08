Омбудсмен Лубінець зустрівся з Москальковою. Фото: Дмитро Лубінець у Facebook

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Український та російський омбудсмени 8 листопада зустрілися у білорусі.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською уповноваженою Тетяною Москальковою за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони обмінялися списками військовополонених. Про це Лубінець повідомив у Facebook.

Також український омбудсмен поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та рф. Він вкотре наголосив на необхідності доступу представників Червоного Хреста до українських військовополонених та цивільних.

Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у росії, — зазначив він.

За словами Лубінця, під час зустрічі було започаткувано новий формат — були передані листи від українських родичів до українських військовополонених, які утримуються на території країни-агресора.

Нагадаємо, 8 листопада Україна повернула тіла 563 загиблих воїнів. Були репатрійовані 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку і 89 тіл полеглих бійців з Бахмутського напрямку. Крім того, 154 тіла вдалося повернути з моргів на території рф.