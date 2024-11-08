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Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном. Фото:

Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном

8 лис 2024, 20:20
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Україна 8 листопада розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном.


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Кабінет міністрів України припинив дію угоди про повітряне сполучення з Ісламською Республікою Іран. Відповідну угоду Київ та Тегеран уклали ще 9 липня 1993 року. Про це представник українського уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Рейси з України до Ірану були припинені ще в 2020 році. Тоді іранські військові двома ракетами збили пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України» під час його вильоту з Тегерану.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу. Серед них були громадяни України. Сама ж авіатроща увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії.

Зараз в Україні під час війни заборонене будь-яке авіаційне сполучення.

Як відомо, Іран допомагає росії у повномасштабній війні проти України. Зокрема, іранська сторона надала країні-агресору велику кількість дронів-камікадзе типу «Шахед» та інше озброєння.

Нагадаємо, у вересні в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Іраном через постачання балістичних ракет російській федерації.

Джерело: Ракурс


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